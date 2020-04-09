Экологи доказали, что двадцать минут на природе на 20% снижают уровень гормона стресса

В двухмесячном исследовании 36 добровольцев должны были проводить на природе не менее 10 минут по крайней мере три раза в неделю. Раз в две недели у участников собирали образцы слюны до и после прогулки на свежем воздухе.Образцы слюны были проанализированы на наличие кортизолагормона стресса. Оказалось, что нахождение на природе привело к снижению уровня кортизола на 21,3% в час. Наибольшая эффективность отмечалась при прогулках от 20 до 30 минут. Затем снятие стресса продолжается, но более медленными темпами.Кстати, участникам исследования было запрещено пользоваться мобильными телефонами или другими электронными устройствами во время прогулок.Это открытие, которое исследователи назвали «таблеткой от природы», сделала группа под руководством ландшафтного архитектора и эколога, профессора Университета Мичиганской школы окружающей среды и устойчивости Мэри Карол Хантер.В состоянии стресса времяпрепровождение на природе с сохранением правильной дистанции от других людей может стать спасением от страданий. Нахождение на природе улучшает сон, уменьшает воспаление, укрепляет иммунитет. Но самое главноеулучшает психологическое состояние, снимая стресс и страх. Положительно сказываются воздействие чистого воздуха, полезных вторичных растительных соединений (фитонцидов) и полезных для здоровья микробов, а также естественное производство витамина D, важного компонента здоровой иммунной системы.При этом положительное воздействие окажет любой вид активности на природе. Мэри Карол Хантер советует заниматься садоводством, работать во дворе или делать физические упражнения на улице. Можно гулять и изучать природу. В крайнем случае открыть окно, чтобы впустить звуки, запахи, воздух и солнечные лучи.