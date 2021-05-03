Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить его иностранным туристам, которые привились от коронавируса. Вакцины при этом должны быть сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), уточняет ТАСС.
«Еврокомиссия предлагает [государствам ЕС] разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС. Разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях», – сказано в заявлении ЕК.
Также Еврокомиссия предложила «повысить планку по допустимому количеству новых случаев заражения COVID-19 в третьих странах, чтобы получить возможность расширить список государств, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от вакцинации».
Отметим, что порядок пересечения границ страны-члены Евросоюза определяют самостоятельно, а ЕК может лишь давать рекомендации в этой сфере.
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ЕК рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 иностранным туристам
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