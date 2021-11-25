ЕК предложит ограничить девятью месяцами срок действия вакцины для въезда в Евросоюз

В документе сказано, что по истечении этого срока желающему въехать в ЕС потребуется получить бустерную дозу вакцины.ЕК планирует рекомендовать странам – членам сообщества продолжать беспрепятственно принимать туристов, вакцинированных препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA). С 10 января государствам ЕС будет рекомендовано возобновить допуск туристов, привитых вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Как ожидается, предложения ЕК будут опубликованы сегодня. По информации агентства, правительства стран ЕС настаивают, чтобы Еврокомиссия выработала единые рекомендации, тем самым сгладив разницу в подходах государств – членов сообщества к срокам действия вакцин для въезда и ревакцинации.С 1 марта 2022 года, как указывает Bloomberg, ЕК планирует отменить действие белого списка стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз вне зависимости от наличия или отсутствия прививки. С этого дня въехать в ЕС смогут граждане из других стран, получившие европейский цифровой сертификат после вакцинации или выздоровления от COVID-19 или обладающие аналогичным подтверждающим документом.