«Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки»: девушка Милоша Биковича рассказала о расставании с актером

- Около года я жила не своей жизнью, так как я была в отношениях с Милошем Биковичем. И нужно было думать сугубо о его образе, репутации (которая является для него самым главным, но к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога). У меня была последняя надежда, что в нем есть что-то человеческое. Но 31 июля все развеялось окончательно. Человек повёл себя очень грубо, - написала Арина Волошина.
Конкретные причины расставания девушка раскрывать не стала, но прозрачно намекнула:
- На сегодняшний день я не являюсь его девушкой и не хочу больше к этому быть причастной. Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно, если это касается близкого окружения. Чувство ответственности и чувство вины для него самое страшное, потому что это душит его, в такие моменты приходится подумать не о себе, не о своём комфорте и не о своём Я. Жизненные ситуации, которые сложились, раскрыли нутро человека со всех сторон.
Напомним, об отношениях актера Милоша Биковича и Арины Волошины стало известно в январе текущего года. Спустя несколько месяцев, в апреле, пара впервые вышла в свет.
Фото: instagram.com/arinavoloshina