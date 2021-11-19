Егорченков: мы уже давно не можем рассматривать Запад в качестве надежного партнера

Это в эфире телеканала "ОНТ" подчеркнул директор Института стратегических исследований и прогнозов Университета дружбы народов Дмитрий Егорченков.
– Мы уже довольно давно не можем рассматривать Запад в качестве нашего совместного с Беларусью надежного партнера. Запад всегда играет исключительно в собственных интересах и пытается сбрасывать весь внутриполитический и экономический негатив, который в этих странах есть, на проблемы с Россией, российскую угрозу, теперь и на белорусскую, – обратил внимание Дмитрий Егорченков.
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