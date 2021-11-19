SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Егорченков: мы уже давно не можем рассматривать Запад в качестве надежного партнера

Егорченков: мы уже давно не можем рассматривать Запад в качестве надежного партнера

Это в эфире телеканала "ОНТ" подчеркнул директор Института стратегических исследований и прогнозов Университета дружбы народов Дмитрий Егорченков.


– Мы уже довольно давно не можем рассматривать Запад в качестве нашего совместного с Беларусью надежного партнера. Запад всегда играет исключительно в собственных интересах и пытается сбрасывать весь внутриполитический и экономический негатив, который в этих странах есть, на проблемы с Россией, российскую угрозу, теперь и на белорусскую, – обратил внимание Дмитрий Егорченков.

Фото: скриншот видео
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы