Египетские компании заинтересованы в закупке продукции деревообработки через БУТБ

Главной темой встречи стали перспективы наращивания взаимного товарооборота Беларуси и Египта, в том числе за счет применения инструментов электронной биржевой торговли. Во время презентации рассмотрены особенности биржевых торгов, порядок аккредитации на бирже, возможные схемы участия в торгах и основные преимущества биржевого механизма. При этом особое внимание уделено экспорту в Египет продукции белорусского деревообрабатывающего сектора, включая поставки готовых каркасно-панельных домов и домов из клееного бруса.По итогам мероприятия достигнута договоренность о разработке плана сотрудничества белорусской стороны с торговой палатой Дамиетты, руководство которой выразило готовность оказать содействие в привлечении заинтересованных египетских компаний на биржевую площадку., – отметили в пресс-службе БУТБ.