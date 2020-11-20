Египетские компании заинтересованы в закупке продукции деревообработки через Белорусскую универсальную товарную биржу. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ по итогам презентации возможностей биржи на базе торговой палаты губернаторства Дамиетта – крупнейшего центра деревообрабатывающей и мебельной промышленности Египта.
Главной темой встречи стали перспективы наращивания взаимного товарооборота Беларуси и Египта, в том числе за счет применения инструментов электронной биржевой торговли. Во время презентации рассмотрены особенности биржевых торгов, порядок аккредитации на бирже, возможные схемы участия в торгах и основные преимущества биржевого механизма. При этом особое внимание уделено экспорту в Египет продукции белорусского деревообрабатывающего сектора, включая поставки готовых каркасно-панельных домов и домов из клееного бруса.
По итогам мероприятия достигнута договоренность о разработке плана сотрудничества белорусской стороны с торговой палатой Дамиетты, руководство которой выразило готовность оказать содействие в привлечении заинтересованных египетских компаний на биржевую площадку.
"Среди прочего планируется сформировать перечень товаров, пользующихся спросом на рынках обеих стран, и обеспечить их реализацию через БУТБ. Для Египта такими товарами могли бы стать пиломатериалы и сухое молоко, а для Беларуси – кабельно-проводниковая продукция, мебель и продукты питания", – отметили в пресс-службе БУТБ.
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Египетские компании заинтересованы в закупке продукции деревообработки через БУТБ
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Фото: Дарья ТИТОВА