«Мы пытаемся продвигать трехстороннее сотрудничество, потому что не во все страны Африки есть смысл осуществлять прямые поставки белорусских товаров. Это достаточно затратно». Таким мнением поделился председатель Конфедерации Европейско-Средиземноморских и Черноморских федераций палат, генеральный секретарь Союза африканских палат торговли, промышленности, сельского хозяйства и профессий Алаа Эзз во время Белорусско-Африканского экономического форума, который проходит сегодня в нашей столице. Представитель африканской делегации предложил такое решение проблемы:
– Предлагаем следующую схему: мы собираем, например, белорусские тракторы в Египте, а затем из Египта поставляем их другим странам континентальной Африки. У нас есть определенные зоны свободной торговли, а это снимает некоторые тарифные барьеры. Таким образом все выигрывают: экспорт будет расти и у Беларуси, и у Египта. В сегодняшнем форуме принимают участие около 35 египетских компаний, и мы надеемся, что сможем продвинуть эту схему для всеобщего блага.
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Египет заинтересован в сотрудничестве с Беларусью сразу по нескольким направлениям
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