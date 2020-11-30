Михаил Ефремов будет переведен из СИЗО после 20-дневного карантина, сообщает ТАСС.
Адвокат Алешкин сообщил, что актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Туда его должны перевести из СИЗО-3 во вторник.
Ранее, в этой колонии отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Напомним, что актер признан виновным в гибели человека в ДТП. Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии, однако позже сократил срок наказания до 7,5 года, приняв во внимание возмещение морального вреда
Фото: РИА Новости
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Ефремова переведут в колонию 1 декабря после карантина
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