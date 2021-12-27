Ефремов: рост экспорта товаров и услуг предприятий Витебской области по отдельным позициям достигает 130–140%

Об этом заявил зампредседателя Витебского облисполкома Борис Ефремов, выступая с докладом на 38-й сессии Витебского областного Совета депутатов 28-го созыва.

Подходит к завершению 2021 год – первый и совсем непростой в пятилетке, рассказал Борис Сергеевич:

– Эпидемиологическая ситуация, санкционное давление, ограничения в привлечении внешних кредитов и займов и, как следствие, замедление инвестиционной активности – все это отразилось на работе экономики нашего региона. И все же в целом на Витебщине удалось сохранить стабильную социально-политическую обстановку, динамика по большинству параметров социально-экономического развития положительная.

Обеспечен прирост промышленного производства (100,6%), розничного и оптового товарооборота (101,1% и 106,1%), товарооборота общественного питания (110%), грузооборота (104%); экспорта товаров и услуг (140,9% и 127,3%), производительности труда (101,1%).

В области выполняются задания по строительству жилья. Так, за 11 месяцев этого года введено 265,6 тысячи метров квадратных, или 80,5% от плана. Также выполнено задание по энергосбережению. Результат 9 месяцев – минус 1,8% при задании минус 0,9%.

Борис Ефремов обозначил:

– По итогам года выполним два из четырех целевых показателей – по росту среднемесячной заработной платы (факт за 11 месяцев – 113,7%, оценка года – 113,3% при задании 107,4%) и совокупным поступлениям доходов в бюджет (факт за 11 месяцев 116,8%, оценка года – 114,5% при задании 108,8%). Немного не дотягиваем до выполнения плана по валовому региональному продукту. Причина в том числе в отрицательной динамике таких отраслей, как сельское хозяйство и строительство. Тем не менее в целом работу экономики Витебской области можно назвать эффективной. Промышленность и другие направления работают с прибылью. Для сравнения: с начала этого года в плюс вышли 116 организаций (на 1 ноября – 92 убыточные организации, на 1 февраля – 211).

Хороший результат регион показал по внешней торговле. Рост экспорта товаров и услуг по отдельным позициям достигает 130–140%. За 10 месяцев внешнеторговый оборот Витебской области превысил 5 миллиардов долларов, экспортные поставки составили 2 миллиарда долларов и возросли в 1,4 раза. Северный регион ведет торговлю со 114 странами. В текущем году его продукция экспортировалась в 83 государства. Причем продажи в страны Евросоюза увеличились в 1,7 раза, Азии – в 1,6, Америки – вдвое, а в страны СНГ (за исключением России) – на 6,5%. Экспорт с Российской Федерацией составил около миллиарда долларов, темп роста – 137,8%.