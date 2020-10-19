Известный российский актер Михаил Ефремов, как ожидается, будет доставлен в Московский городской суд и лично примет участие в рассмотрении апелляции на приговор по своему уголовному делу. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Заседание состоится 20 октября в Мосгорсуде. Ожидается, что Ефремов будет доставлен в суд для участия в этом заседании", – сказала она.
По словам Ульяны Солоповой, на процесс также пустят определенное количество журналистов. "В зал заседания будет допущено 45 журналистов-слушателей. Их будут пускать по аккредитации, которую необходимо отправить заранее", – отметила пресс-секретарь суда.
Пресненский суд российской столицы в сентябре признал Ефремова виновным в гибели человека в дорожно-транспортном происшествии и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в московском СИЗО-5. На завтра в Мосгорсуде назначено рассмотрение жалоб самого Ефремова и его адвокатов на приговор.
Фото: архив ТАСС
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Ефремов примет участие в рассмотрении апелляции на приговор по своему делу
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