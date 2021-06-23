Защита известного российского актера Михаила Ефремова подала кассационную жалобу на приговор за смертельную аварию, спровоцированную артистом, информирует РЕН ТВ.
Защита актера полагает, что суд не в полной мере учел смягчающие вину Ефремова обстоятельства. А именно то, что он активно участвовал в oбщественной жизни, занимался благoтворительностью и вoзместил ущерб пoтерпевшим в размере 4,615 миллиона российских рублей. Помимо того, актер не раз прoсил прощения у родных и близких пoгибшего в результате дорожно-транспортного происшествия Сергея Захарова.
В кассационной жалобе также говорится о том, что у актера развилось психическое расстройство. И он страдает от синдрома алкогольной зависимости.
Адвокаты Михаила Ефремова напоминают, что на иждивении актера – множество родственников, в том числе и оставшаяся без работы жена Софья Кругликова.
Пресненский районный суд Москвы, напомним, приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, а Московский городской суд затем снизил срок до семи с половиной лет. Когда будет рассматриваться кассационная жалоба на приговор, пока неизвестно.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
937
Ефремов попросил смягчить наказание из-за психического расстройства
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter