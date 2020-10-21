Адвокаты известного российского актера Михаила Ефремова до 22 октября решат вопрос с выплатами компенсаций потерпевшим по уголовному делу актера. Об этом заявил один из его защитников Роман Филиппов, пишет ТАСС.
"До 22 октября мы должны решить вопрос о выплате компенсации морального вреда", – сказал адвокат, отметив, что защитники Ефремова также считают потерпевшими гражданскую жену погибшего Ирину Стерхову и его мать.
Ранее суд перенес заседание по жалобе на приговор Ефремова на четверг, 22 октября, для решения вопроса о выплате компенсаций потерпевшим.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
488
Ефремов до 22 октября выплатит компенсации потерпевшим по делу о ДТП
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter