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Эффективность, успехи и проблемные вопросы: Лукашенко провел совещание о ситуации в агропромышленном комплексе

Сегодня во Дворце Независимости прошло совещание о ситуации в АПК: о текущем положении дел, проблемных вопросах и путях их решения. Александр Лукашенко подчеркнул, что прошлый год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений:


– Не думаю, что они отстроены на сегодняшний день. Тогда за одну ночь закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи. Государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке. Не исключаю, что это кому-то надо было… В ковидном испытании победили национальные интересы, мягко говоря, особенно в такой фундаментальной сфере безопасности государства, как обеспечение приоритетных потребностей населения.

В этом контексте, обратил внимание Президент, вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест:

– Прошлой весной в мире были чуть ли не панические настроения – не знали, как посеять и вырастить урожай. Предрекали дефицит продуктов питания… Именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а сильно упрекают, показали свою эффективность. Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции…

По словам Главы государства, больше намолочено зерна, вследствие чего была получена кормовая база. В результате этого удалось прирасти по основным видам продукции животноводства – это 86 процентов от того, что в зимне-стойловый период производится на селе.

– Вместе с тем информация контролирующих органов об актуальном состоянии дел в животноводстве несколько настораживает. Снижено производство скота и птицы в живом весе. Пусть немного, но снижено. При этом вырос падеж, сократилось поголовье…


Касаясь вопроса падежа скота, Александр Лукашенко напомнил, что это зона ответственности прокуратуры:

– Падеж недопустим, если мы хотим, чтобы сельскохозяйственное производство росло!..

Президент напомнил, что по время поездки по регионам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, упоминал о схеме: если 2–3 хозяйства не могут справиться с падежом, молодняк стоит отправить в другие.

– Мужики, повторять больше не буду! И надо понимать, что это не только технологические вопросы, которые профильные специалисты должны заблаговременно планировать и решать, – предупредил Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, от производства зависит реализация продукции и, как следствие, экономическое состояние деревни, которое сейчас не самое простое.

– За деньгами даже не обращайтесь. Деньги у вас. Нам дай бог решить те проблемы и реализовать те планы, которые мы наметили… Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства. Ситуация в отрасли достаточно сильно отличается по областям и тем более по районам. Да и по хозяйствам. Если есть беспроблемные хозяйства, то почему при тех же погодных, финансовых и других факторах такие разительные результаты? – поинтересовался Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на кадровый вопрос в хозяйствах, а также на проблему недостаточно эффективного использования и обслуживания энергонасыщенной техники. Кроме того, есть проблемы с дисциплиной и организацией работы (в частности, в посевной) в целом.

– Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказаны региону, тем хуже он работает, – заявил Глава государства.

В ближайшее время будет рассмотрено положение дел в Витебском регионе, которому была оказана немалая поддержка. Президент также принял решение провести совещание в широком составе с отчетами председателей облисполкомов. Он попросил доложить о причинах, которые стали препятствием для динамичного развития агропромышленного комплекса, а также о принимаемых для их устранения мерах:

– Сельскохозяйственная отрасль специфична тем, что именно на местах (а не в Минске) находятся ключевые факторы успеха – эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, исключение фактов бесхозяйственности, оптимальное задействование всего потенциала отрасли.


Белорусский лидер напомнил участникам совещания о том, что функции управления должны быть распределены. Он уточнил еще раз:

– Функции должны быть распределены между исполкомами районных советов, областных советов, министерством, Правительством.

При этом для вице-премьера, курирующего отрасль, главное – экспорт продукции, подчеркнул Александр Лукашенко.

– Правительство должно обеспечить по-крупному сельское хозяйство: посевную и уборочную, финансовые ресурсы, материально-техническую базу (имею в виду топливо прежде всего, удобрения). И больше туда не надо лезть. А вот губернатор должен выстроить стратегию, а районный исполком, председатель райисполкома должны реализовать эту стратегию… Вы наблюдайте. Чтобы эффективность была сельскохозяйственного производства, чтобы технология соблюдалась.

Задача министра сельского хозяйства – тоже соблюдение всех технологий, обозначил Президент.

– Главное – результат, – подчеркнул белорусский лидер.

Сегодня, по словам Главы государства, необходимо принять решения, которые определят конкретные задачи для руководителей всех уровней, и установить параметры, по которым впоследствии будет дана оценка результатам работы.







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