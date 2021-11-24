Эффективность индийской вакцины против коронавируса оказалась ниже 50%

Основой Covaxin (BBV152) стала ослабленная версия SARS-CoV-2, которая не способна нанести вред организму человека, но при этом помогает вырабатываться иммунитету к возбудителю COVID-19.В исследовании принимали участие порядка 2,7 тыс. работников медучреждений Дели. Все они привились двумя дозами Covaxin в январе нынешнего года. В дальнейшем примерно 1,6 тыс. из них заразились различными штаммами коронавирусной инфекции, благодаря чему ученые смогли оценить эффективность Covaxin в борьбе с SARS-CoV-2 в реальных условиях. Для этого врачи сравнили, как различалось количество привитых людей среди заразившихся и здоровых участников исследования.Препарат против COVID-19 предотвратил 47% инфицирований, то есть ее реальная эффективность оказалась ниже той, которую вакцина показывала в ходе третьей фазы клинических испытаний – 63,6% для всех случаев заболевания и 77,8%, если исключать бессимптомные случаи. Исследователи связывают это с тем, что эксперимент проходил в апреле-мае текущего года, во время пика распространения дельта-варианта COVID-19 по Индии. В то время порядка 35% всех ПЦР-тестов в Дели оказывались положительными.В скором времени ученые могут продолжить наблюдения и оценить, насколько эффективно Covaxin защищает людей от дельта-варианта коронавирусной инфекции, а также от попадания в реанимацию и смерти от тяжелых форм нового заболевания.