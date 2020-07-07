ЕЭК выявила картельное соглашение на рынке медицинской техники ЕАЭС

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пояснили в пресс-службе ЕЭК.Поводом для расследования послужили материалы, переданные в комиссию Министерством национальной экономики Казахстана. На их основании было возбуждено дело по признакам нарушения статьи 76 Договора о ЕАЭС.проинформировали в пресс-службе. Помимо штрафов, в соответствии с этим решением, хозяйствующим субъектам, а также лицам, нарушившим правила конкуренции, предписано расторгнуть и не исполнять любые договоренности, которые приводят или могут привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу либо по составу продавцов или покупателей, а также не отказывать в сотрудничестве физическим или юридическим лицам, которые хотят распространять и обслуживать речевые процессоры в любом государстве ЕАЭС.подчеркнули в пресс-службе.Сейчас ЕЭК проводит еще четыре аналогичных расследования в отношении различных хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС. Ранее Коллегия ЕЭК уже принимала схожее решение в отношении компании "Дельрус", которая позднее пыталась обжаловать его в Суде ЕАЭС. Однако Суд ЕАЭС оставил решение в силе. В настоящее время "Дельрус" в порядке апелляционного производства обжалует это решение.добавили в пресс-службе.