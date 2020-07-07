Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. ЕЭК выявила картельное соглашение на рынке медицинской техники ЕАЭС

ЕЭК выявила картельное соглашение на рынке медицинской техники ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия выявила картельное соглашение, уже второе по счету, на рынке медицинской техники ЕАЭС, пишет БЕЛТА.

Фото: ЕЭК

"Как установил антимонопольный блок комиссии, компании  продавцы медицинского оборудования из стран ЕАЭС, имея контракты с поставщиком речевых процессоров Cochlear из Западной Европы, договорились между собой, что будут реализовывать эти медицинские приборы каждый на своей территории. Так, белорусская компания осуществляла реализацию исключительно на территории Беларуси, казахстанские компании  исключительно в Казахстане, а российская компания  исключительно в России" пояснили в пресс-службе ЕЭК.

Поводом для расследования послужили материалы, переданные в комиссию Министерством национальной экономики Казахстана. На их основании было возбуждено дело по признакам нарушения статьи 76 Договора о ЕАЭС.

"Решением Коллегии ЕЭК участникам антиконкурентного соглашения из стран ЕАЭС предписано расторгнуть договоренности, которые привели к разделу трансграничного рынка ЕАЭС по территориальному принципу, а также выплатить установленные штрафы" проинформировали в пресс-службе. Помимо штрафов, в соответствии с этим решением, хозяйствующим субъектам, а также лицам, нарушившим правила конкуренции, предписано расторгнуть и не исполнять любые договоренности, которые приводят или могут привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу либо по составу продавцов или покупателей, а также не отказывать в сотрудничестве физическим или юридическим лицам, которые хотят распространять и обслуживать речевые процессоры в любом государстве ЕАЭС.

"Реализация решения позволит восстановить конкуренцию на рынке медицинских имплантов, даст потребителям возможность выбрать более выгодный продукт, а также позволит получить услугу гарантийного и постгарантийного обслуживания у более широкого круга поставщиков кохлеарной продукции" подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас ЕЭК проводит еще четыре аналогичных расследования в отношении различных хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС. Ранее Коллегия ЕЭК уже принимала схожее решение в отношении компании "Дельрус", которая позднее пыталась обжаловать его в Суде ЕАЭС. Однако Суд ЕАЭС оставил решение в силе. В настоящее время "Дельрус" в порядке апелляционного производства обжалует это решение.

"Выявленные нарушения конкурентного права союза указывают на наличие проблемы, связанной с деятельностью на рынках ЕАЭС крупных транснациональных международных компаний. Однако из-за отсутствия у комиссии полномочий в отношении пресечения действий компаний третьих стран ЕЭК планирует обратиться в зарубежные антимонопольные органы с предложением о сотрудничестве с целью пресечения нарушений общих правил конкуренции на рынках ЕАЭС иностранными компаниями" добавили в пресс-службе.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Встреча Лукашенко с активом Минска, рост золотовалютных резервов и Купалье. Главное за вторник
Новая функция Chrome снизит расход батареи ноутбуков и смартфонов
На юге Китая нашли окаменелости динозавров
Способ увековечить память Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе обсудят после траура
«Милан» победил «Ювентус», по ходу матча уступая с разницей в два мяча
Ubisoft подарит зрителям своей конференции Watch Dogs 2
Гороскоп на 9 июля
Microsoft покажет игры для новой Xbox 23 июля
ЕЭК определила санитарные правила работы зеленых коридоров в ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19
Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет Дориана Грея
Мариинский театр открыли для зрителей
Футбол. Бразевич покинул пост главного тренера «Смолевичей»
Спортинвентарь и новую экипировку получили в подарок школы Житковичского района
В Тибете завершился первый проект лесонасаждения методом аэросева
СДЕЛАНО! Топливно-энергетический комплекс страны
Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ
С чего начинался и каким за 10 лет стал фестиваль «Купалье»
NASA назвало тех, с кем будет работать по дальнему космосу
Apple перенесет дизайн AirPods Pro на AirPods 3 и сделает их дешевле
За 20 лет гостиничный фонд страны полностью преобразился
мнение
Всеволод ШИМОВ
Укол военного зонтика
Презентация линейки спортивной одежды пройдет на минском стадионе "Динамо" 9 июля
В сети появились "живые" фото Galaxy Note 20 Ultra
День электротранспорта пройдет 15 июля в индустриальном парке «Великий камень»
Двухметровая девушка с аномально худыми ногами рассказала о своей жизни
Все модели iPhone 12 показали на видео
ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 15 октября
Открыта ключевая причина старения
Гастроэнтеролог рассказала, как правильно мыть овощи и фрукты из магазина
ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства в Беларуси
Брэд Питт сыграет киллера в фильме режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула-2»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Врут, как дышат
Ефремов не намерен просить суд рассмотреть его дело в особом порядке
Солист уходит из группы Kasabian
Карпенко: Беларусь заинтересована в углублении диалога с ЮНИСЕФ по защите прав детей
МАРТ рекомендует обдуманно совершать покупки на сайтах иностранных продавцов
Лаборатория ГКСЭ вошла в тройку лучших в мире
Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях
Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил
В Беловежской пуще взяли под контроль опасного вредителя – американскую белую бабочку
Государственная программа инновационного развития дополнена проектами по созданию новых производств
На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 78 абитуриентов
мнение
Вадим ГИГИН
Мудрый человек из Чемолгана
После столкновения поездов в Чехии погибли три человека
Политический аналитик: на президентских выборах 9 августа прогнозируется высокая явка избирателей
При взрыве бензовоза в Колумбии погибли десять человек
Авторы
СКАНИРУЙТЕ