ЕЭК выступает за создание общего рынка лома и отходов черных металлов в ЕАЭС. Об этом сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
– Сегодня на оперативном комитете высокого уровня обсуждали вопрос лома и отходов черных металлов. Комиссия считает, что в ЕАЭС необходимо создать общий рынок в этой сфере.
Ия Малкина сообщила, что Коллегия планирует вынести свои предложения на Совет ЕЭК 26 февраля.
Отметим, лом черных металлов – стратегическое сырье для выплавки стали, производства ферросплавов, стального и чугунного литья. Доля металлургической промышленности в обрабатывающей промышленности ЕАЭС – 27,8% (данные за январь – ноябрь 2020 года).
Фото: архив БЕЛТА
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ЕЭК выступает за создание общего рынка лома и отходов черных металлов в ЕАЭС
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