Коллегия Евразийской экономической комиссии изменила перечни стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", информирует БЕЛТА.
– Изменения предусматривают включение в перечни актуализированных национальных стандартов (АСТ 191-2019 "Воды минеральные питьевые лечебно-столовые бутилированные. Технические условия" и ГОСТ Р 54316-2020 "Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия") и дополнительных методов исследований для обеспечения подтверждения соответствия упакованной питьевой воды требованиям техрегламента ЕАЭС (ГОСТ ISO 6222-2018 "Качество воды. Подсчет культивируемых микроорганизмов. Подсчет колоний при посеве в питательную агаризованную среду", СТ РК 2782-2015 "Вода. Методы санитарно-паразитологического анализа" и три методики исследований (испытаний) и измерений), – уточнили в пресс-службе ЕЭК.
Благодаря данному решению можно в полном объеме проводить идентификацию упакованной питьевой воды. Кроме того, это позволит обеспечить подтверждение ее соответствия требованиям технического регламента.
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ЕЭК внесла изменения в перечни стандартов к техрегламенту на питьевую воду
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