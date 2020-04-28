ЕЭК установила для Армении и Кыргызстана пошлины на автомобили и трактора как для других стран ЕАЭС

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, - отметилДанное решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января.Для некоторых других видов продукции на текущий год для Армении и Кыргызстана продлеваются ставки пошлин, действовавшие в прошлом году. В частности для обеих стран это касается отдельных видов лекарственных средств, полуобработанных и готовых изделий из черных и цветных металлов, для Армении - отдельных химических соединений, пластмасс в первичных формах и товаров текстильной группы.