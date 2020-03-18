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  2. ЕЭК упростила ввоз в ЕАЭС каруселей и других аттракционов

ЕЭК упростила ввоз в ЕАЭС каруселей и других аттракционов

Коллегия ЕЭК дополнила перечень товаров, в отношении которых таможенные органы принимают решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде. Речь идет о включении в список каруселей, качелей, тиров и других аттракционов, а также передвижных цирков, театров и зверинцев. Об этом сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.

Фото: архив БЕЛТА

Тем самым созданы условия для таможенного декларирования этих товаров в соответствии со статьей 117 Таможенного кодекса союза, где определен ряд особенностей.

В частности, товар в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном, который перевозится через союзную границу в виде отдельных компонентов в течение установленного периода, может декларироваться путем подачи нескольких деклараций в отношении компонентов такого товара с указанием классификационного кода готового изделия.

Принятое решение позволит снизить временные затраты и финансовые издержки предпринимателей при декларировании каруселей, качелей, передвижных зверинцев и других подобных товаров.
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