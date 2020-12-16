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  2. ЕЭК совместно с бизнесом формирует благоприятную среду для роста конкурентоспособности промышленных компаний

ЕЭК совместно с бизнесом формирует благоприятную среду для роста конкурентоспособности промышленных компаний

Вопросы внедрения наиболее востребованных механизмов поддержки промышленности, таких как компенсация части процентной ставки по экспортным кредитам, софинансирование затрат по участию в выставках совместно произведенной продукции в третьих странах, льготное финансирование инвестиционных проектов с участием предприятий Евразийского экономического союза на территории третьих стран обсудили главы торгово-промышленных палат ЕАЭС под эгидой промышленного блока Евразийской экономической комиссии, сообщается на официальном сайте ЕЭК.


Конференция о механизмах поддержки кооперационных проектов в ЕАЭС состоялась 14 декабря в штаб-квартире ЕЭК под руководством члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна.

Торгово-промышленные палаты стран ЕАЭС ранее направили в Комиссию ряд консолидированных предложений о необходимости внедрения востребованных предприятиями мер поддержки промышленности и поддержки спроса на продукцию ЕАЭС в условиях преодоления негативных последствий пандемии COVID-19 для экономик стран союза.

Руководители крупных промышленных предприятий – КАМАЗа, «Ростсельмаша», Петербургского тракторного завода – особо отметили ключевую роль Евразийского банка развития при финансировании интеграционных проектов. Представители промышленности ЕАЭС выступили с предложением рассмотреть возможности льготного финансирования кооперационных проектов в союзе и третьих странах.

«Следует объединить усилия бизнес-сообществ и государств-членов для практической реализации предложенных механизмов поддержки кооперации в союзе. Совместно мы готовы работать над тем, чтобы такие решения были востребованы бизнесом, создавали благоприятную среду для роста конкурентоспособности промышленных компаний в ЕАЭС и способствовали их инновационному развитию», – отметил министр ЕЭК.


Комиссия и ЕАБР ранее сформировали необходимую правовую базу для совместной работы – создана рабочая группа по рассмотрению кооперационных проектов с интеграционным потенциалом, утверждены Критерии отнесения проекта к кооперационному и разработан Порядок рассмотрения и финансирования проектов.

«Важным ресурсом является деятельность нашей рабочей группы совместно с ЕАБР. Предлагаем на очередном заседании обсудить инициативы сегодняшней встречи – льготное финансирование интеграционных проектов, создание проектного офиса, проектное финансирование и другие перспективные предложения от бизнес-сообщества», – отметил Артак Камалян.

Участники мероприятия приняли резолюцию конференции и договорились о разработке дорожной карты по реализации инструментов поддержки промышленных предприятий и проектов в союзе.
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