ЕЭК совместно с бизнесом формирует благоприятную среду для роста конкурентоспособности промышленных компаний

Конференция о механизмах поддержки кооперационных проектов в ЕАЭС состоялась 14 декабря в штаб-квартире ЕЭК под руководством члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна.Торгово-промышленные палаты стран ЕАЭС ранее направили в Комиссию ряд консолидированных предложений о необходимости внедрения востребованных предприятиями мер поддержки промышленности и поддержки спроса на продукцию ЕАЭС в условиях преодоления негативных последствий пандемии COVID-19 для экономик стран союза.Руководители крупных промышленных предприятий – КАМАЗа, «Ростсельмаша», Петербургского тракторного завода – особо отметили ключевую роль Евразийского банка развития при финансировании интеграционных проектов. Представители промышленности ЕАЭС выступили с предложением рассмотреть возможности льготного финансирования кооперационных проектов в союзе и третьих странах., – отметил министр ЕЭК.Комиссия и ЕАБР ранее сформировали необходимую правовую базу для совместной работы – создана рабочая группа по рассмотрению кооперационных проектов с интеграционным потенциалом, утверждены Критерии отнесения проекта к кооперационному и разработан Порядок рассмотрения и финансирования проектов., – отметил Артак Камалян.Участники мероприятия приняли резолюцию конференции и договорились о разработке дорожной карты по реализации инструментов поддержки промышленных предприятий и проектов в союзе.