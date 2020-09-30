Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. ЕЭК согласовала продление госрегулирования цен на гречку в Беларуси

ЕЭК согласовала продление госрегулирования цен на гречку в Беларуси

Коллегия Евразийской экономической комиссии на состоявшемся накануне заседании согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси, сообщается на официальном сайте ЕЭК.


Ранее с целью сдержать рост цен на социально значимый товар в Беларуси на 90 дней (с 1 ноября 2019 по 29 января 2020 года) было введено временное госрегулирование цен на гречневую крупу путем ограничения уровня предельной максимальной торговой надбавки до 25% от стоимости товара.

Введение государственного ценового регулирования было обусловлено сокращением валового сбора гречихи в России и, как следствие, ростом цен на гречневую крупу.

В 2020 году ценовое регулирование дважды продлевалось по согласованию с Комиссией и действует в настоящий момент вплоть до 30 сентября 2020 года.

27 августа этого года в Комиссию поступило обращение Председателя Совета комиссии Игоря Петришенко с предложением продлить Республике Беларусь срок ценового регулирования до 31 декабря текущего года включительно.

Принятое решение Коллегии ЕЭК способствует обеспечению доступности социально значимого продукта для населения.​

Фото: ЕЭК
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
ЕЭК согласовала продление госрегулирования цен на гречку в Беларуси
Трамп фактически отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Лукашенко: цель развития сотрудничества Беларуси с Брянщиной – миллиард долларов товарооборота
С 1 октября начнется тестирование антифрода для отмены роуминга между Беларусью и Россией
Костевич: государство выполняло и будет выполнять свои социальные обязательства перед пенсионерами
EuroBirdwatch-2020 пройдет в Беларуси в октябре
Предотвратили трагедию. Правоохранители задержали минчанина, который ехал блокировать движение с помощью коктейлей Молотова
«Белавиа» возобновляет полеты в Москву
Задержан аноним, который угрожал в интернете милиционеру из Речицы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зомби с мозгами
Volkswagen опубликовала тизерные снимки кроссовера Taos
На «Белагро-2020» впервые выдали сертификат на органическую продукцию
В США садовод погиб из-за растения в горшке
Джо Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трамп и Байден почти поровну поделили эфирное время на теледебатах
Светлана Лобода опубликовала в Instagram пляжные фото - многие раскритиковали певицу
Disney сократит 28 тыс. работников из-за коронавируса
На Марсе обнаружили озера с соленой водой
Врач рассказал, сколько чая можно выпить в день без опасности для здоровья
Форум молодых педагогов пройдет в Могилеве
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Баклан и Людмила
Коласовский театр откроет новый сезон премьерой и бенефисом двух актеров
В гандбольной Лиге чемпионов «Мешков Брест» принимает сегодня французский ПСЖ
Глава Всемирного банка просит одобрить план финансирования вакцины от COVID-19 на $12 млрд
В стране начались сборы военнослужащих запаса: первый призыв — в войска радиоэлектронной борьбы
Иностранных студентов будут пускать в Россию после снятия ограничений на въезд
Киевское "Динамо" вышло в групповую стадию футбольной Лиги чемпионов
ЕЭК одобрила проект соглашения о взаимном допуске странами ЕАЭС к торгам брокеров и дилеров
В мировой легкой атлетике назревает скандал
Совбез ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе
Как правильно принимать мед и сделать так, чтобы он не стал вредным
мнение
Виктория КОХНО
﻿Слишком много золота
Стратегию активного долголетия внедряют в Брестской области
Девушка вернулась домой навеселе, но заботливый песик уложил ее спать – видео
В работе Instagram произшли проблемы
Обитатели океана 45 минут пытались потопить яхту парня - видео
Соболенко вышла в 1/32 финала  открытого чемпионата Франции по теннису
В Боливии в ущелье упал автобус – погибли 19 человек
Штаб Трампа заявил об отказе Байдена провериться на скрытые средства связи перед дебатами
Следователи КГБ провели кропотливую работу над выявлением всех причин преступной деятельности фашистских оккупантов среди белорусской молодежи
Названы компьютерные программы, которые будут полезны для родителей
Форум больших возможностей. Беларусь и Россия сделали еще один важный шаг к укреплению сотрудничества
мнение
Виктория КОХНО
﻿Не будем лаять друг на друга
Рак можно выявить по состоянию ногтей
Хоккеисты "Авангарда" одолели финский "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ
Гороскоп на 1 октября
Авторы
СКАНИРУЙТЕ