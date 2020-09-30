Коллегия Евразийской экономической комиссии на состоявшемся накануне заседании согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси, сообщается на официальном сайте ЕЭК.
Ранее с целью сдержать рост цен на социально значимый товар в Беларуси на 90 дней (с 1 ноября 2019 по 29 января 2020 года) было введено временное госрегулирование цен на гречневую крупу путем ограничения уровня предельной максимальной торговой надбавки до 25% от стоимости товара.
Введение государственного ценового регулирования было обусловлено сокращением валового сбора гречихи в России и, как следствие, ростом цен на гречневую крупу.
В 2020 году ценовое регулирование дважды продлевалось по согласованию с Комиссией и действует в настоящий момент вплоть до 30 сентября 2020 года.
27 августа этого года в Комиссию поступило обращение Председателя Совета комиссии Игоря Петришенко с предложением продлить Республике Беларусь срок ценового регулирования до 31 декабря текущего года включительно.
Принятое решение Коллегии ЕЭК способствует обеспечению доступности социально значимого продукта для населения.
Фото: ЕЭК
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ЕЭК согласовала продление госрегулирования цен на гречку в Беларуси
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