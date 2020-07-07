ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 15 октября

Напомним, ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси ввело временное государственное регулирование цен на 26 товарных групп, включая мясо, рыбу, молоко, масло, куриные яйца и так далее. Нужно было не допустить спекулятивного роста цен на такие товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией COVID-19, а также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ.После введения ценового регулирования ситуация на потребительском рынке Беларуси стабилизировалась.Учитывая, что в период действия государственного регулирования цен обращений от государств-членов о несогласии с решением Беларуси в Комиссию не поступало, ЕЭК поддержала предложение белорусской стороны.