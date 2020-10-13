Он перенесен до 31 марта 2021 года, пишет БЕЛТА.
Как отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, это касается только Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
– Россия уже практически перешла на новую систему, – сообщила она. – С 2 ноября транспортные средства, изготовленные или выпущенные в обращение в государствах ЕАЭС, будут регистрироваться в России только при наличии электронных ПТС.
Помощник председателя Коллегии ЕЭК напомнила, что электронный ПТС является комплексным документом, в который «зашита вся техническая информация о транспортном средстве».
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ЕЭК решила перенести срок перехода на электронные автопаспорта в Беларуси
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ