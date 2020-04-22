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ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС развивать сотрудничество в сфере аквакультуры

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 21 апреля рекомендовала странам ЕАЭС сотрудничать в сфере аквакультуры и предложила для этого соответствующий перечень мер. В основу документа легли результаты анализа рынка аквакультуры стран Союза, подготовленного Комиссией, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Фото: eurasiancommission.org

Речь идет о разведении и выращивании рыб, ракообразных, моллюсков и водорослей в естественных и искусственных водоемах, на специально созданных морских плантациях.

«Актуальность развития межгосударственного сотрудничества в ЕАЭС в сфере аквакультуры обусловлена конъюнктурой мирового и внутреннего рынка Союза, – подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, – а также общими вопросами развития рыбоводства в союзных государствах, которые целесообразно решать совместно. К числу проблемных вопросов относится нехватка качественного собственного рыбопосадочного материала, импортозависимость по кормам и лекарствам, высокий износ основных средств, недостаточное использование научного потенциала и другие».

В перечень включены пять блоков: меры в области ресурсного обеспечения, производства продукции аквакультуры, развития рынка, в сфере научно-инновационного сотрудничества, а также в области совершенствования нормативно-правовой и методологической базы, информационного обеспечения.

Что касается ресурсного обеспечения, то странам предлагается реализация совместных проектов в сфере племенного рыбоводства, создание мощностей по производству специализированных кормов и ветеринарных препаратов. Перспективным является развитие производственной кооперации с увеличением мощностей по переработке объектов аквакультуры и локализацией производства оборудования для рыбоводства.

Среди научно-инновационных мер – применение современных эффективных технологий, адаптированных к климату союзных государств; совместные селекционно-племенные исследования; использование инновационных технологий выращивания объектов аквакультуры в установках замкнутого водоснабжения и их переработки; создание технологий, позволяющих сохранить редкие и исчезающие виды.

В рамках программы «Карта «Агроиндустрии»» предполагается создание информационного раздела о производителях ресурсов в сфере аквакультуры.

В обзоре Комиссии отмечается, что в мире растет спрос на рыбу и другую продукцию водного промысла. Это сопровождается увеличением объема рыбоводства. Если 20 лет назад доля продукции аквакультуры в общемировом потреблении составляла лишь четверть, то сейчас достигает половины.

В ЕАЭС также наблюдается рост в этой сфере: за три года производство продукции аквакультуры в Армении увеличилось в 1,5 раза, Беларуси – на 15%, Казахстане – в 5,4 раза,  Кыргызстане – в 2,3 раза, России – в 1,3 раза.

При этом потенциал государств ЕАЭС далеко не раскрыт. В среднем по странам Союза среднедушевое потребление товаров аквакультуры составляет всего 1 кг в год, или около 5 % от потребления рыбной продукции. Для обеспечения же спроса населения стран Союза в 2018 году импортировано 649,5 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции на сумму 2,2 млрд долларов.

Межгосударственное взаимодействие позволит предприятиям государств-членов заимствовать лучший опыт партнеров по ЕАЭС, повысить эффективность национальных планов по развитию рыбного хозяйства, стимулировать расширение торгово-экономических отношений. Это, в свою очередь, будет способствовать расширению ассортимента рыбной продукции, импортозамещению средств и ресурсов производства, а также сбалансированному развитию внутреннего рынка.
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