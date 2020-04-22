ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС развивать сотрудничество в сфере аквакультуры

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Речь идет о разведении и выращивании рыб, ракообразных, моллюсков и водорослей в естественных и искусственных водоемах, на специально созданных морских плантациях., – подчеркнул, –В перечень включены пять блоков: меры в области ресурсного обеспечения, производства продукции аквакультуры, развития рынка, в сфере научно-инновационного сотрудничества, а также в области совершенствования нормативно-правовой и методологической базы, информационного обеспечения.Что касается ресурсного обеспечения, то странам предлагается реализация совместных проектов в сфере племенного рыбоводства, создание мощностей по производству специализированных кормов и ветеринарных препаратов. Перспективным является развитие производственной кооперации с увеличением мощностей по переработке объектов аквакультуры и локализацией производства оборудования для рыбоводства.Среди научно-инновационных мер – применение современных эффективных технологий, адаптированных к климату союзных государств; совместные селекционно-племенные исследования; использование инновационных технологий выращивания объектов аквакультуры в установках замкнутого водоснабжения и их переработки; создание технологий, позволяющих сохранить редкие и исчезающие виды.В рамках программы «Карта «Агроиндустрии»» предполагается создание информационного раздела о производителях ресурсов в сфере аквакультуры.В обзоре Комиссии отмечается, что в мире растет спрос на рыбу и другую продукцию водного промысла. Это сопровождается увеличением объема рыбоводства. Если 20 лет назад доля продукции аквакультуры в общемировом потреблении составляла лишь четверть, то сейчас достигает половины.В ЕАЭС также наблюдается рост в этой сфере: за три года производство продукции аквакультуры в Армении увеличилось в 1,5 раза, Беларуси – на 15%, Казахстане – в 5,4 раза, Кыргызстане – в 2,3 раза, России – в 1,3 раза.При этом потенциал государств ЕАЭС далеко не раскрыт. В среднем по странам Союза среднедушевое потребление товаров аквакультуры составляет всего 1 кг в год, или около 5 % от потребления рыбной продукции. Для обеспечения же спроса населения стран Союза в 2018 году импортировано 649,5 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции на сумму 2,2 млрд долларов.Межгосударственное взаимодействие позволит предприятиям государств-членов заимствовать лучший опыт партнеров по ЕАЭС, повысить эффективность национальных планов по развитию рыбного хозяйства, стимулировать расширение торгово-экономических отношений. Это, в свою очередь, будет способствовать расширению ассортимента рыбной продукции, импортозамещению средств и ресурсов производства, а также сбалансированному развитию внутреннего рынка.