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ЕЭК разработает правила подтверждения страны происхождения товара в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия разрабатывает правила подтверждения страны происхождения товара на территории Евразийского экономического союза для целей государственных закупок. Об этом сообщил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на сегодняшнем заседании Совета ЕЭК, информирует официальный сайт Евразийской экономической комиссии.

Фото: eurasiancommission.org

«Мы особое внимание уделяем разработке правил подтверждения страны происхождения товаров и ведения реестра евразийской промышленной продукции для целей государственных закупок. На настоящий момент из 221 товарной позиции в перечне согласовано 182 позиции, работа по остальным продолжается», – подчеркнул Михаил Мясникович.

Он добавил, что Комиссия предлагает применять так называемый «кооперационный принцип», когда в производстве товара используются комплектующие, произведенные в других государствах ЕАЭС, а также на их территории выполняются определенные технологические операции. Это способствовало бы развитию кооперационных связей между производителями стран союза. 

Напомним, на заседании Межправсовета 17 июля в Минске в связи с жалобами Беларуси и Казахстана на ограничение возможности участия в российских госзакупках Комиссии было поручено до конца года разработать правила подтверждения страны происхождения товара и правила ведения реестра евразийской промышленной продукции.
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