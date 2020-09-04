ЕЭК разработает правила подтверждения страны происхождения товара в ЕАЭС

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, – подчеркнул Михаил Мясникович.Он добавил, что Комиссия предлагает применять так называемый «кооперационный принцип», когда в производстве товара используются комплектующие, произведенные в других государствах ЕАЭС, а также на их территории выполняются определенные технологические операции. Это способствовало бы развитию кооперационных связей между производителями стран союза.Напомним, на заседании Межправсовета 17 июля в Минске в связи с жалобами Беларуси и Казахстана на ограничение возможности участия в российских госзакупках Комиссии было поручено до конца года разработать правила подтверждения страны происхождения товара и правила ведения реестра евразийской промышленной продукции.