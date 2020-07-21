ЕЭК разработает механизм подтверждения страны происхождения товара для госзакупок

отметили в ЕЭК.. Причем в этот реестр товары из стран ЕАЭС могут быть включены лишь в случае, если они соответствуют требованиям к промышленной продукции, установленным другим постановлением правительства России – № 719 от 17 июля 2015 года.Такой механизм предложено использовать до 31 декабря 2020 года, пояснили в ЕЭК.Одновременно ЕЭК поручено до конца года разработать и принять правила ведения реестра евразийской промышленной продукции и порядок подтверждения страны происхождения товара на территории Евразийского экономического союза для государственных (муниципальных) закупок., – отметили в пресс-службе ЕЭК.