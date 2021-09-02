ЕЭК работает над предложениями по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии Covid-19

Евразийская экономическая комиссия работает над предложениями по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии Covid-19. Об этом сообщила во время онлайн- брифинга помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.





– Уже в первом квартале 2022 года Комиссия планирует представить главам правительств предложения по актуализации принятых в рамках ЕАЭС мер для обеспечения экономической стабильности в условиях пандемии Covid-19 с учетом потребностей в дальнейшей поддержке экономик государств ЕАЭС.

Ия Малкина сообщила, что также готовятся предложения по наращиванию промышленной кооперации в рамках ЕАЭС, разработке и внедрению механизмов ее финансирования, усилению цифрового потенциала, углублению присутствия государств-членов в региональных и глобальных цепочках формирования стоимости.

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