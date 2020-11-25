Евразийская экономическая комиссия прогнозирует в следующем году рост ВВП государств ЕАЭС на 3,2 процента. Об этом во время брифинга, отвечая на вопрос sb.by, сообщила помощник Председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
– Согласно обновленным прогнозам темпы роста ВВП государств союза в 2020 году сократятся на 3,9 процента. А в 2021 году ожидается рост на 3,2 процента в результате восстановления внутреннего и внешнего спроса.
По ее словам, риски экономического роста в среднесрочном периоде остаются крайне неопределенными.
– И с большей вероятностью будут смещены в негативную сторону, так как любое ухудшение внешних условий приведет к увеличению рисков для роста экономик ЕАЭС. И в первую очередь –стран-нефтеэкспортеров, – резюмировала Ия Малкина.
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ЕЭК прогнозирует в следующем году рост ВВП государств ЕАЭС на 3,2 процента
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