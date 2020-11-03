ЕЭК приняла руководства в сфере производства и исследований лекарств

Коллегия Евразийской экономической комиссии 3 ноября приняла два руководства, применение которых рекомендовано странам ЕАЭС при производстве и исследовании лекарств. Информация об этом опубликована на официальном сайте ЕЭК.
В руководстве по принципам применения биостатистики в клинических исследованиях лекарственных препаратов содержатся указания для спонсоров клинических исследований в отношении статистической методологии, которая применяется при постановке исследовательской задачи, планировании эксперимента и оценке результатов клинических исследований лекарственного препарата в процессе его разработки. Кроме того, положения документа могут использоваться при статистической оценке доказательств эффективности и безопасности, приведенных в регистрационном досье и полученных на поздних фазах разработки лекарства.
«До настоящего времени вопросы статистических подходов и применения методов статистики в клинических исследованиях оставались нераскрытыми в праве Союза. Руководство позволяет минимизировать систематические ошибки и добиться максимальной точности (прецизионности) статистических оценок при проведении клинических исследований лекарственных препаратов. Обеспечивается прозрачность получаемых результатов исследований, их признание не только в Союзе, но и за его пределами», – сообщили в ЕЭК.
Второе принятое 3 ноября руководство направлено на решение вопросов по эксплуатации, квалификации и техническому обслуживанию систем нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, применяемых при производстве нестерильных лекарственных средств.
Руководство содержит ряд указаний, позволяющих не допустить возникновения рисков загрязнения лекарственных препаратов посторонними химическими компонентами, а также нарушения стабильности лекарственных препаратов при неправильной регулировке микроклимата производственной зоны.
В дополнение к этому, как отметили в ЕЭК, документ устанавливает единые подходы к оценке систем нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха при инспектировании производственных площадок. Предполагается, что это поможет избежать появления барьеров, связанных с возможным непризнанием результатов оценки таких производств фармацевтическими инспекторатами различных государств-членов.
Сообщается, что руководство подготовлено на основе аналогичных документов ВОЗ и полностью гармонизировано с ними.
Фото: ЕЭК
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ЕЭК приняла руководства в сфере производства и исследований лекарств
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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