ЕЭК подтвердила проведение Евразийского межправсовета 5 февраля в очном формате

Евразийская экономическая комиссия подтвердила намерение провести заседание Евразийского межправительственного совета, намеченное на пятое февраля, в очном формате.
"Пятого февраля в Алматы (Казахстан) в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств – членов Евразийского экономического союза, а также форум Almaty Digital Forum 2021", – говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Планируется, что в пленарной сессии форума "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" примут участие главы правительств стран ЕАЭС и государств – наблюдателей при Евразийском экономическом союзе, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Также планируется участие представителей ЕЭК.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
272