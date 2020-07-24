ЕЭК подготовила план гармонизации законодательства стран ЕАЭС в финансовой сфере

Во время заседания. Фото ЕЭК

На заседании обсуждены вопросы осуществления концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС. "В концепции определяется правовая основа создания общего рынка финансовых услуг, ключевые направления формирования инфраструктуры общего финансового рынка, а также механизмы и инструменты, способствующие его расширению и дальнейшему развитию", - напомнил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. Он отметил, что в соответствии с соглашением о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового рынка, которое вступило в силу с 1 марта 2020 года, государства-члены совместно с ЕЭК должны в течение девяти месяцев разработать план гармонизации законодательства стран союза в финансовой сфере.- проинформировали в пресс-службе.Участники заседания обсудили также проект соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства ЕАЭС к участию в организованных торгах на биржах (организаторов торговли) других стран союза. Документ предоставляет право национальным биржам признавать лицензии брокеров и дилеров, выданные уполномоченным органом государства ЕАЭС, и обеспечивать им возможность непосредственного участия в торгах для заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Консультативный комитет также принял решение о вынесении проекта соглашения о допуске брокеров и дилеров на рассмотрение Коллегии ЕЭК.Для построения общего биржевого пространства государства союза совместно с ЕЭК разработали дорожную карту., - отметил Тимур Жаксылыков. Реализация дорожной карты по формированию общего биржевого пространства ЕАЭС позволит обеспечить свободное движение капитала, товаров и услуг, увеличение взаимных инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности финансовых рынков государств-членов. По результатам обмена мнениями эксперты уполномоченных органов сторон решили вынести проект дорожной карты по формированию общего биржевого пространства на рассмотрение Коллегии ЕЭК., - добавили в ЕЭК.