ЕЭК планирует расширить перечень маркируемых товаров

Об этом во время онлайн-брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

– В настоящее время на площадке комиссии рассматривается уведомление Российской Федерации о намерении с 1 марта 2022 года ввести на своей территории обязательную маркировку средствами идентификации велосипедов и велосипедных рам и, соответственно, предложение сторонам присоединиться.

Также, по ее словам, рассматривается уведомление Республики Казахстан о введении маркировки в отношении отдельных лекарственных препаратов.

– Вместе с тем казахстанская сторона предлагает вводить маркировку только на национальном уровне.

В адрес комиссии также поступила информация о проведении в настоящее время на территории Российской Федерации экспериментов по маркировке средствами идентификации пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, отдельных видов слабоалкогольных напитков с 1 апреля текущего года по 31 августа 2022 года; биологически активных добавок к пище с 1 мая текущего года по 31 августа 2022 года; парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств с 1 августа текущего года по 31 августа 2022 года.

Ия Малкина также сообщила, что одновременно с информацией поступило предложение к другим государствам союза принять участие в этих пилотных проектах.

– Предложение было разослано сторонам, и уже получена информация о согласии участвовать в эксперименте от Республики Беларусь.

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