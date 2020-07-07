ЕЭК определила санитарные правила работы зеленых коридоров в ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19

Фото:

eurasiancommission.org

С целью предотвращение заноса и распространения COVID-19 рекомендуется организовать «входной фильтр» с проведением термометрии, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, организовать обработку рук антисептиком, проводить профилактическую дезинфекцию на системной основе, соблюдать принципы социального дистанцирования, использовать одноразовую посуду, проветривать помещения и так далее.Принятые рекомендации обеспечат возможность использования этих мероприятий в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией в странах союза. В том числе в условиях введения в одном из государств-членов новых ограничительных мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации, или постепенного снятия ранее введенных ограничений.Документ подготовлен в целях реализации инициатив, высказанных в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля 2020 года и во исполнение Распоряжения Евразийского межправительственного совета от 10 апреля 2020 года № 6 «О принимаемых в рамках Евразийского экономического союза мерах, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19» и Распоряжения Совета Комиссии от 25 марта 2020 года № 11 «О реализации мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19».​