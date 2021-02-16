Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней сроком на два года. В частности, имеются в виду природные или искусственные изумруды, сапфиры, рубины, нефриты, александриты и другие виды камней, которые используются в ювелирной промышленности. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.
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Как отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, «производство цветных драгоценных и полудрагоценных камней для изготовления ювелирных изделий в странах ЕАЭС не удовлетворяет имеющийся спрос». Он добавил, что в связи с этим «снижение ставок пошлин на сырье будет способствовать сокращению издержек в ювелирной отрасли и повышению конкурентоспособности готовых ювелирных изделий как на внутреннем, так и на внешнем рынках».
Фото: pixabay.com
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ЕЭК обнулила ввозные пошлины на отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней
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