ЕЭК и Торгово-промышленные палаты ЕАЭС обсудили меры по поддержке бизнеса

Белорусская торгово-промышленная палата обратилась к национальным палатам стран ЕАЭС с предложением объединить усилия и принять ряд совместных мер, направленных на укрепление сотрудничества и оказание помощи бизнесу. Сегодня в БелТПП прошло онлайн заседание Консультативного совета палат государств — членов ЕАЭС. В мероприятии принял участие председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и министры ЕЭК.





— В каждой из стран-участниц ЕЭАС очень высока доля малого и среднего предпринимательства, —обращает внимание председатель БелТПП Владимир Улахович. — И сегодня, когда принимаются меры на макроуровне, мы должны понимать, что вот этот сегмент не должен остаться за бортом нашего внимания.

Глава БелТПП также выразил мнение, что торгово-промышленные палаты сегодня должны перейти в режим координации, ведь в каждой стране такие организации играют важную коммерческую роль.

— Это означает, что у нас большой мандат, который нам делегировали бизнесы. В свою очередь, мы должны обеспечить свободную торговлю, максимально снять барьеры, сохранить наработки в промышленной кооперации. Кроме того, необходимо помочь уязвимым секторам экономики и бизнесу, например туризму, индустрии гостеприимства.

Также в процессе переговоров представители торгово-промышленных палат заявили о готовности содействовать бесперебойному взаимодействию стран, в том числе и путем выдачи свидетельств обстоятельств непреодолимой силы на льготных условиях и консультирования бизнеса по данному вопросу.

— К сожалению, услуга выдачи свидетельств обстоятельств непреодолимой силы стала в последнее время востребованной, — пояснил Владимир Улахович. — Мы сегодня договорились с нашими партнерами в ЕАЭС помогать бизнесу и в течение одного дня определять и выдавать свидетельства. Эти проблемы коснулись не только наших экспортеров, но и импортеров, которые зависимы от сложившихся проблем в России, Киргизии. Наша общая работа должна обеспечивать быструю юридическую поддержку наших предприятий.

В свою очередь, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович акцентировал внимание на том, что помочь предприятиям нужно на возвратной, но льготной основе.

— Моя точка зрения — с отсрочкой, например, на 2—3 года. Мне могут возразить макроэкономисты, что это негативно скажется на обменных курсах национальных валют, на инфляции. Да, все это так, но надо поддержать сферу материального производства и услуг, чтобы плавно выйти из этого кризиса. У нас есть Евразийский фонд стабилизации и развития, есть Евразийский банк развития. Они, безусловно, подключатся к решению проблем.

При этом Михаил Мясникович подчеркнул, что нужны конкретные программные проекты, не только в рамках действующего мандата этих финансовых институтов, но и, возможно, нестандартные подходы. В свою очередь, торгово-промышленные палаты могли бы совестно с этими институтами развития отрабатывать новые конкретные формы работы, особенно те, которые касаются субъектов МСП.

—Также руководителям торгово-промышленных палат стоит подумать над более структурированной формой интеграции палат, чтобы выражать консолидированное мнение нанимателей стран "пятерки". Когда мы реально подойдем к созданию безбарьерного рынка труда, эту задачу придется решать в любом случае.