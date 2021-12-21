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ЕЭК и МАРТ обсудили вопросы сотрудничества в сфере конкуренции

Взаимодействие при проведении расследований нарушений правил конкуренции в ЕАЭС, регулирование в сфере госзакупок и другие вопросы обсудили в Минске в ходе рабочей встречи министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев и министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.


Стороны также затронули вопросы регулирования цифровых рынков – гармонизации подходов к оценке конкуренции на таких рынках. 

Белорусская сторона поддержала инициативу Евразийской экономической комиссии о необходимости единовременного признания лекарств во всех странах ЕАЭС, а также создания информационной платформы – своеобразного банка данных лекарственных средств, введенных в оборот в государствах Евразийского экономического союза. 

– Сотрудничество с национальными регуляторами особенно ценно для комиссии как для наднационального органа. Это помогает нам сверить часы, определить актуальные проблемы в сфере антимонопольного регулирования, правоприменительной практики и совершенствования законодательства, – сказал по итогам встречи Арман Шаккалиев. 

Стороны договорились продолжить диалог в рамках совещания руководителей антимонопольных ведомств стран Евразийского экономического союза и министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК в формате 5+1, которое состоится послезавтра, 23 декабря.

Фото: ЕЭК
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