ЕЭК и Исполком СНГ подписали план сотрудничества на 2021–2022 годы

Сегодня на полях Евразийского межправительственного совета в Алматы подписан план мероприятий на 2021–2022 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств. Подписи под документом поставили председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.







Как сообщили sb.by в пресс-службе ЕЭК, план предполагает реализацию совместных проектов и проведение мероприятий. Также планируются консультации для выработки подходов по сопряжению права ЕАЭС и нормативной базы СНГ, в том числе в части устранения противоречий между проектами нормативных правовых актов, разрабатываемыми в ЕАЭС и СНГ. Кроме того, документом предусмотрено вовлечение в процессы функционирования ЕАЭС и СНГ молодежи, общественных объединений и бизнес-сообществ.