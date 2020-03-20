Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Российского писателя и политика Эдуарда Лимонова похоронили сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония была закрытой для общественности.





По информации ТАСС, проститься с Лимоновым пришли около трехсот человек.

Эдуард Лимонов умер 17 марта в московской больнице, ему было 77 лет.

Во времена СССР Лимонов был диссидентом, в 1974 году он эмигрировал в США. Позже переехал во Францию и получил французское гражданство, вел активную общественно-политическую деятельность, выступал на стороне левых.

Стал известен как литератор после выхода в 1980 году первого романа «Это я — Эдичка».

В 1991 вернулся в Россию, восстановил российское гражданство. Был в оппозиции к действующей власти, возглавлял Национал-большевистскую партию, которая позже была запрещена (сам Лимонов получил тюремный срок). Позже возглавил партию «Другая Россия», которая не была зарегистрирована.

Фото: wikipedia





