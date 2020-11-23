Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Единственный в стране атомкласс заработал в СШ № 3 Островца

Единственный в стране атомкласс заработал в СШ № 3 Островца

Он открыт при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом». Учреждение образования вступило в сеть атомклассов и школьных технопроектов в рамках проекта «Школа Росатома». Заниматься здесь будут ученики разного возраста.



Атомкласс разместился в отдельном кабинете, где раньше ребята занимались информатикой. Его оснастили цифровой лабораторией для начальной школы. Здесь ученики смогут приобретать навыки исследования и использования информационно-коммуникационных технологий для познавательных целей. Ученики 7-го класса на углубленном уровне будут проходить робототехнику, для этого есть необходимые наборы Lego. Они предназначены для изучения физики, математики и информатики. Восьмиклассники осваивают физику на углубленном уровне, поэтому смогут выполнять лабораторные работы с помощью специального демонстрационного оборудования. Старшая школа, 11-й класс, учатся 3D-моделированию: с помощью принтера дети уже напечатали подсвечники, вазы, модель атома из светоотражающего пластика. 


– Атомкласс предназначен не только для конкретных учеников, которые в будущем захотят работать на атомной станции. Это глобальный проект для всей школы. Причем не только нашей, – считает директор Людмила Сосновская. – Дети разных возрастов будут вовлечены в учебный процесс, у них появилась возможность углублено изучать предметы естественно-научного цикла.

Работа по созданию такого класса началась в декабре прошлого года: именно тогда в Островец приехали кураторы из концерна «Росэнергоатом». Позже учителя ознакомились с работой подобных центров в российских школах. Практически все средства на закупку оборудования были выделены из специального фонда по проекту «Школа Росатома». Островецкий райисполком подарил учреждению образования сертификат на 5 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оборудование отдельного конференц-зала. В школе уверены, что подобный класс станет местом, где можно будет проводить различные научные конференции не только районного, но и республиканского масштаба.





Фото предоставлены Островецкой СШ №3
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
О привлечении инвесторов говорили в общественной приемной в Могилеве
В Витебском районе на дачном участке мужчина обнаружил снаряды времен ВОВ
Посол Бангладеш вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси
Лайфхак. Как восстановить разбитые тени, пудру или румяна
В Гомеле появились автобусы, призывающие надеть маску
Кети Топурия вышла замуж
Эксперты стран СНГ обсудили вопросы правового сотрудничества
Появился декабрьский гороскоп для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков
Новый Республиканский центр патриотического воспитания молодежи позволит принимать до 300 человек одновременно
В МАРТ в январе – сентябре 2020-го поступило свыше 7,2 тысячи жалоб по поводу нарушения прав потребителей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Яблони и яблочки
Советы для водителей: как справиться с заносом автомобиля в зимний период
В Пружанах суд огласил приговор по делу о гибели военнослужащего
Реконструкцию боя 1943 года сняли с воздуха
Беларусь и Нигерия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области образования
Задержана группа, причастная к совершению злостного хулиганства
Тапочки от Ким Кардашьян, Louis Vuitton в баскетболе и сумка-круассан от Moschino: что нового произошло в моде за неделю
Директором РНПЦ детской онкологии стала Анжелика Солнцева
Театр-студия киноактера покажет триллер "Мышеловка" по пьесе Агаты Кристи 12 и 14 декабря
Почти 89% плательщиков выбирают электронное взаимодействие с налоговыми органами
Футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе
мнение
Вадим ГИГИН
Социальный аспект
Глава МВД представил нового командующего внутренними войсками личному составу
Цинк, витамины D и С не являются эффективной защитой от коронавируса – педиатр
Эксперт предупреждает: коронавирус может вызвать тромбозы
«Белоруснефть» предупреждает о мошенниках, действующих в интернете от ее имени
Определены победители республиканского конкурса "Волонтер года – 2020"
Узел, петелька, бант: стилист показала способы красиво завязать пояс пальто
Специалисты перечислили проблемы в ротовой полости, говорящие о возможном раке
Единственный в стране атомкласс заработал в СШ № 3 Островца
Девять собак в Нисимковичском сельсовете Чечерского района утащили волки
"Белавиа" приостановила рейсы во все пункты России, кроме Домодедово, до 24 декабря
мнение
Виктория КОХНО
﻿﻿Лягушка не выпивает пруд, в котором живет
В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19
Автомобилистам на заметку: в Гродненской области выявлены некачественные «незамерзайки»
За 2020 год в Беларуси посадили более 900 тысяч растений
Министр архитектуры и строительства: социальная направленность строительной отрасли сохранится
В столице на улучшение жилищных условий до конца года направят 1,6 тысячи многодетных семей
Кунцевич: обрабатываются уже более 8 тысяч предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию
Школьное питание, прогнозные показатели и соблюдение масочного режима обсудили на совещании в Мингорисполкоме
Рождественский пост. Календарь питания
Центр культуры «Витебск» совместно с областной телерадиокомпанией приглашают поклонников в телекафе хореографического фестиваля
Выход со станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл. Независимости открыт
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Частное по случаю
Подробности о семье, которая два месяца скрывалась от коронавируса в пуще
Сотрудники ГАИ Ветковщины помогли троим ребятам добраться домой
Павел Прилучный госпитализирован после избиения
Авторы
СКАНИРУЙТЕ