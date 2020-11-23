Единственный в стране атомкласс заработал в СШ № 3 Островца

Он открыт при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом». Учреждение образования вступило в сеть атомклассов и школьных технопроектов в рамках проекта «Школа Росатома». Заниматься здесь будут ученики разного возраста.
Атомкласс разместился в отдельном кабинете, где раньше ребята занимались информатикой. Его оснастили цифровой лабораторией для начальной школы. Здесь ученики смогут приобретать навыки исследования и использования информационно-коммуникационных технологий для познавательных целей. Ученики 7-го класса на углубленном уровне будут проходить робототехнику, для этого есть необходимые наборы Lego. Они предназначены для изучения физики, математики и информатики. Восьмиклассники осваивают физику на углубленном уровне, поэтому смогут выполнять лабораторные работы с помощью специального демонстрационного оборудования. Старшая школа, 11-й класс, учатся 3D-моделированию: с помощью принтера дети уже напечатали подсвечники, вазы, модель атома из светоотражающего пластика.
– Атомкласс предназначен не только для конкретных учеников, которые в будущем захотят работать на атомной станции. Это глобальный проект для всей школы. Причем не только нашей, – считает директор Людмила Сосновская. – Дети разных возрастов будут вовлечены в учебный процесс, у них появилась возможность углублено изучать предметы естественно-научного цикла.
Работа по созданию такого класса началась в декабре прошлого года: именно тогда в Островец приехали кураторы из концерна «Росэнергоатом». Позже учителя ознакомились с работой подобных центров в российских школах. Практически все средства на закупку оборудования были выделены из специального фонда по проекту «Школа Росатома». Островецкий райисполком подарил учреждению образования сертификат на 5 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оборудование отдельного конференц-зала. В школе уверены, что подобный класс станет местом, где можно будет проводить различные научные конференции не только районного, но и республиканского масштаба.
Фото предоставлены Островецкой СШ №3
Опубликовано:
618
Единственный в стране атомкласс заработал в СШ № 3 Островца
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter