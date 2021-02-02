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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Делегат VI Всебелорусского народного собрания Божена Еремич: хочу приносить пользу людям, обществу, стране

Единственно правильный выбор

Божене Еремич 22 года, она родилась и выросла в Гродно. Мама работает уборщицей, отец — рабочий на мебельном производстве. Однако девушка с детства стремилась к большим достижениям.

Фото  БЕЛТА

— Планирую многого добиться в жизни, чтобы родители мною гордились, — с улыбкой и блеском в глазах начинает беседу делегат от Гродненской областной организации ОО «БРСМ». — Поэтому после окончания школы поступила на юридический факультет ГрГУ имени Янки Купалы. И не ошиблась с выбором.

Первую ступень высшего образования в 2020 году девушка завершила с отличным багажом: участница всевозможных конкурсов — «Студент года», «Мисс и мистер университет», автор более 15 научных статей, призер республиканской юридической олимпиады. Она занесена в банк данных одаренной и талантливой молодежи Беларуси, дважды — на Доску почета вуза.

Сейчас Божена Еремич — магистрант первого курса юридического факультета ГрГУ имени Янки Купалы и одновременно преподаватель-стажер. Кроме того, она руководитель волонтерского отряда, школы правового воспитания, занимается научной деятельностью. Именно неуемная энергия и целеустремленность этой девушки стали решающим фактором в избрании ее делегатом народного форума.
Фото Алексея Бибикова.

По словам Божены, значимость этого важного и масштабного события трудно переоценить. Один раз в пятилетку белорусский народ через своих представителей обсуждает глобальные общественно-политические вопросы.

— Во время диалоговых площадок, в которых принимала непосредственное участие, были выработаны самые разнообразные предложения, — говорит Божена. — Волнуют вопросы достойной заработной платы, перспектив жилищного строительства и самореализации молодежи. Но главное — трудоустройство одаренной молодежи. Бывают такие ситуации, когда таланты попросту пропадают из-за сложностей с первым местом работы. В этом плане большую ставку делаю на институт наставничества.

Не менее важной Божена считает и тему правового воспитания:

— Чтобы получить гражданина с активной жизненной позицией, способного отстаивать интересы государства, нужно во время образовательного процесса направлять его к этому.

Говоря про свои ожидания от участия в народном собрании, девушка прежде всего выразила надежду, что озвученные идеи будут услышаны и претворены в жизнь. А еще ей очень хотелось бы познакомиться с интересными людьми, перенять опыт и знания у старшего поколения.


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