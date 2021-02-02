Делегат VI Всебелорусского народного собрания Божена Еремич: хочу приносить пользу людям, обществу, стране

Божене Еремич 22 года, она родилась и выросла в Гродно. Мама работает уборщицей, отец — рабочий на мебельном производстве. Однако девушка с детства стремилась к большим достижениям.







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Сейчас Божена Еремич — магистрант первого курса юридического факультета ГрГУ имени Янки Купалы и одновременно преподаватель-стажер. Кроме того, она руководитель волонтерского отряда, школы правового воспитания, занимается научной деятельностью. Именно неуемная энергия и целеустремленность этой девушки стали решающим фактором в избрании ее делегатом народного форума.

Фото Алексея Бибикова.







с улыбкой и блеском в глазах начинает беседу делегат от Гродненской областной организации ОО «БРСМ».Первую ступень высшего образования в 2020 году девушка завершила с отличным багажом: участница всевозможных конкурсов — «Студент года», «Мисс и мистер университет», автор более 15 научных статей, призер республиканской юридической олимпиады. Она занесена в банк данных одаренной и талантливой молодежи Беларуси, дважды — на Доску почета вуза.По словам Божены, значимость этого важного и масштабного события трудно переоценить. Один раз в пятилетку белорусский народ через своих представителей обсуждает глобальные общественно-политические вопросы.говорит Божена.Не менее важной Божена считает и тему правового воспитания:Говоря про свои ожидания от участия в народном собрании, девушка прежде всего выразила надежду, что озвученные идеи будут услышаны и претворены в жизнь. А еще ей очень хотелось бы познакомиться с интересными людьми, перенять опыт и знания у старшего поколения.