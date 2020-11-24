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Единая городская служба занятости Минска с декабря начнет работу в здании по улице Берестянской

Служба занятости белорусской столицы в конце ноября объединится под одной крышей и начнет работу в здании по улице Берестянской. Это следует из сообщения на сайте комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома.


– С 1 декабря 2020 года все услуги государственной службы занятости населения (регистрация в качестве безработных, содействие в  трудоустройстве на постоянную и временную работу, профориентации и обучении, организации предпринимательской деятельности и др.) можно будет получить централизованно в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома по адресу улица Берестянская, 20, – говорится в сообщении.

В связи с переездом, по техническим причинам, в связи с изменением места нахождения отделов обслуживания №№ 1, 2 и 3 25 и 26 ноября прием граждан осуществляться не будет. Информацию о свободных рабочих местах (вакансиях) можно получить на портале государственной службы занятости www.gsz.gov.by.

До нового офиса службы занятости города Минска можно будет добраться автобусом № 19 до остановки «Берестянская» либо трамваями №№ 3 и 6 до остановки «Змитрока Бядули».

Как сообщалось ранее, единая городская служба занятости будет располагаться в здании бывшего детского сада по улице Берестянской, 20. Данное здание давно не использовалось, и было принято решение о его перепрофилировании. Строительные работы начались в 2019 году. После новоселья в современном офисе минчане смогут получить весь комплекс услуг, предоставляемых государственной службой занятости, централизованно. В здании также будет открыт компьютерный зал для самостоятельного поиска работы. На Берестянской будут проходить и очные ярмарки вакансий, а также дни предприятий. В управлении занятости населения убеждены, что сосредоточение всех услуг по одному адресу позволит повысить качество обслуживания горожан.

В январе – октябре текущего года в органы по труду, занятости и социальной защите населения города Минска за содействием в трудоустройстве обратились 10,3 тысячи граждан, из них 4 тысячи человек зарегистрированы безработными. В рамках реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и занятости населения на 2016–2020 годы в активные программы содействия занятости были вовлечены 8,6 тысячи человек, из них 3,4 тысячи – безработные граждане. Всего по направлению государственной службы занятости населения трудоустроено 6,9 тысячи человек, из них 2,1 тысячи безработных. С целью повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда на обучение направлено 239 человек. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 1373 человека. Финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности предоставлена 115 безработным, организована адаптация к трудовой деятельности 119 инвалидов. Оказано содействие 33 безработным в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы. 
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Фото: Сергей ГОЛЕСНИК
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