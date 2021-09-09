Единая денежно-кредитная политика в перспективе. Путин рассказал о содержании одобренных союзных программ

Владимир Путин рассказал некоторые подробности 28 союзных программ, которые одобрены сегодня на уровне глав государств. В том числе о планах по формированию в перспективе единой денежно-кредитной политики, валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем и создания общего платежного пространства.– сказал Президент России./Будет дополнено/