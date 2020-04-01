ЕБРР выделяет кредит в 15 миллионов евро на строительство лесопильного завода возле Мозыря

, — рассказали в пресс-службе ЕБРР.Продукцию завода планируется экспортировать. Ожидается, что предприятие позволит создать около 100 новых рабочих мест и увеличить годовую производительность КТ в Беларуси до 450 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород., — отметили в пресс-службе.ЕБРР — многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк.