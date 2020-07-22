ЕБРР в I полугодии увеличил инвестиции в экономику Беларуси более чем в два раза до 160 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в первом полугодии 2020 года увеличил инвестиции в экономику Беларуси более чем в два раза до 160 млн евро, сообщает пресс-служба банка. За аналогичный период 2019 года было 67 млн евро.





Увеличение инвестиций демонстрирует оперативную реакцию ЕБРР на потребности развивающихся экономик, преодолевающих последствия коронавируса, отметили в банке.

По итогам I полугодия объемы финансирования ЕБРР составили более 5 млрд евро (год назад было 3,7 млрд).

В марте ЕБРР представил "пакет солидарности" – ряд мер для поддержки клиентов на фоне пандемии, напоминает БЕЛТА. Только в июне сумма кредитования составила более 1 млрд евро. Как заявил ЕБРР в апреле, банк направит всю свою деятельность на борьбу с пандемией СOVID-19.

По итогам 2021 года в рамках борьбы с последствиями СOVID-19 инвестиции банка должны составить около 21 млрд евро.

Фото: facebook.com/EBRDBasBelarus

