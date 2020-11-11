ЕАЭС необходимо формирование единого биржевого пространства – Глазьев

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, добавил он.По словам Глазьева, формирование единого биржевого пространства является важнейшей задачей создания единого экономического пространства союза.Также министр считает, что дополнительно расширит возможности торговли в объединении криптовалюта. Несмотря на то, что сегодня в ЕАЭС не ведется работа по созданию наднациональных денежных инструментов, «», отметил Глазьев.По его мнению, "Вместе с тем, подчеркнул Глазьев, в ЕЭАС есть задача создания единого финансового рынка, планируется создавать условия для расчетов в национальных валютах, но, как подчеркнул министр,