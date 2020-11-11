ЕАЭС необходимо формирование единого биржевого пространства – Глазьев

Евразийскому экономическому союзу необходимо создать коммуникационную сеть между биржами, заявил в интервью Смартпресс министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.
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"Это предусмотрено в рамках концепции развития финансового рынка, которая уже принята и по которой мы работаем", добавил он.
По словам Глазьева, формирование единого биржевого пространства является важнейшей задачей создания единого экономического пространства союза.
Также министр считает, что дополнительно расширит возможности торговли в объединении криптовалюта. Несмотря на то, что сегодня в ЕАЭС не ведется работа по созданию наднациональных денежных инструментов, «зона криптовалют постепенно охватывается правовым регулированием», отметил Глазьев.
По его мнению, "это перспективный инструмент, который позволяет расширять возможности торговли, поскольку он не связан с банками, он идет, минуя эту систему. Это интересное направление".
Вместе с тем, подчеркнул Глазьев, в ЕЭАС есть задача создания единого финансового рынка, планируется создавать условия для расчетов в национальных валютах, но, как подчеркнул министр, "задача валютной интеграции не стоит".
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