Дзиодзина о беженцах: коллективный Запад коллективно превратил жизнь этих людей в ад

Такое мнение в программе «Неделя» на телеканале СТВ высказала психолог Алена Дзиодзина. Она отметила:
- Любить и говорить о любви – вещи очень разные, и на примере Польши мы можем видеть, как одним и тем же ртом политики способны рассуждать о ценности человеческой жизни и озвучивать решения пустить в расход сотни людей. Живых людей. Все зависит от того, как на данный момент для них будет выгодно. Удивительно парадоксальный принцип – не иметь принципов.
Она напомнила, что еще вчера польские власти, говоря о Беларуси, падали в обморок от слов "арест" и "диктатор":
- Топили за мир, свободу, что все люди братья, и еще было что-то про выбор. Но это не точно. А сегодня те же самые политики дают распоряжения удерживать и запугивать на своих границах людей. В холоде, в голоде, в унижении без всякой уверенности в завтрашнем дне. Лишь потому, что на данный момент им это политически выгодно.
Отдельно Алена Дзиодзина высказалась и о беженцах:
- Беженцы с белорусско-польской границы – они сейчас там не потому, что захотелось пожить более шикарной жизнью, а потому, что коллективный Запад коллективно превратил жизнь этих людей в ад. А потом демонстративно предложил их приютить у себя. Жест был красивый, казалось, искренний. Все прониклись, но кто же знал, что люди пойдут. Они поверили, а их обманули. Западу они не нужны, а Польше их нахождение на границах пока что довольно выгодно. Зарубежные политики хитростью меряются, сравнивая, у кого больше, а простые люди страдают. А виноват в этом всем Лукашенко. И Путин еще немножко. Потому что так говорить выгодно для обеих сторон. Запад играет – только тешится, а наш Президент, устами Запада – палач и диктатор, просто пытается накормить и обогреть ни в чем не повинных людей. Теперь чуете разницу между западной «демократией» и белорусской «диктатурой»? Я – да. У нас тут человечнее, что ли.