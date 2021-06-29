Сегодня одной из тем обсуждения в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" стал инцидент, произошедший в Риге 24 мая этого года. Тогда мэр латвийской столицы поменял государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый. Дипломатический скандал и его последствия прокомментировала гостья студии – этническая белоруска, психолог из Риги Алена Дзиодзина.
– С одной стороны кажется, что Латвия проявила солидарность к гражданскому обществу Беларуси. Но после поступка мэра Риги причислять себя к этому городу и стране, мне, как этническому белорусу, становится крайне неприятно, – сказала психолог.
Специалист подчеркнула, что латвийские СМИ тогда отражали точку зрения, которую им навязывали, и не старались вникать в происходящее. Эксперт добавила, что они черпали информацию в том числе из экстремистских Telegram-каналов.
Алена Дзиодзина рассказала о том, как это сказалось на обществе:
– Это было достаточно проблемно. В Риге приостановлена работа белорусского посольства. А люди делали визы и предпринимали попытки приехать в Беларусь, – продолжила собеседница. – Это сформировало дополнительные трудности для этнических белорусов, чтобы съездить к родным. Я начала транслировать на своей странице в Facebook эту тему – люди делились со мной своими историями. То, что МИД Латвии проявил солидарность, отразилось на судьбах простых людей.
Было отмечено, что белорусская сторона может возбудить уголовное дело в отношении латвийского МИД и мэра Риги:
– Я смотрела одно из недавних интервью мэра. Сложилось впечатление, что он находится в отрыве от реальности. Мэр назвал свой поступок правильным. Он не берет во внимание последствия, в том числе и финансовые, которые повлекли за собой его действия, – поделилась мнением специалист.
Фото Алены Родовской
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Дзиодзина: действия МИД Латвии отразились на судьбах простых людей
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