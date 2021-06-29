Дзиодзина: действия МИД Латвии отразились на судьбах простых людей

– сказала психолог.Специалист подчеркнула, что латвийские СМИ тогда отражали точку зрения, которую им навязывали, и не старались вникать в происходящее. Эксперт добавила, что они черпали информацию в том числе из экстремистских Telegram-каналов.Алена Дзиодзина рассказала о том, как это сказалось на обществе:– продолжила собеседница.Было отмечено, что белорусская сторона может возбудить уголовное дело в отношении латвийского МИД и мэра Риги:– поделилась мнением специалист.Фото Алены Родовской