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  2. Джулианна Мур сыграет в новом фильме Айзенберга "Когда ты закончишь спасать мир"

Джулианна Мур сыграет в новом фильме Айзенберга "Когда ты закончишь спасать мир"

К актерскому составу фильма присоединился также звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфард, передает deadline.

"Когда ты закончишь спасать мир" станет режиссерским дебютом для актера Джесси Айзенберга, продюсером выступит Эмма Стоун.

Детали сюжета будущей картины держат в секрете. Известно только, что действие будет разворачиваться на протяжении 30 лет и затронет трех членов семьи. Среди героев отец семейства Натан, который учится общаться со своим новорожденным сыном, Рэйчел, студентка колледжа, стремящаяся найти свое место в отношениях и в жизни, а также Зигги  подросток, который пытается понять, для чего он живет.

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Фото: Рейтер
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