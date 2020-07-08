Джуд Лоу претендует на роль главного злодея в ремейке «Питера Пэна»

Джуд Лоу может сыграть главного злодея, Капитана Крюка, в новой экранизации «Питера Пэна». Студия Disney ведет переговоры с актером, пишет Variety.

В качестве режиссера проекта выступит Дэвид Лоури («Пит и его дракон», «История призрака»), который также поработал над сценарием вместе с Тоби Хальбруксом.

Повесть Джеймса Мэтью Барри «Питер и Венди» неоднократно экранизировалась. Первой киноадаптацией стал черно-белый немой фильм режиссера Герберта Бренона 1924 года. В 1987-м своего «Питера Пэна» на студии «Беларусьфильм» снял Леонид Нечаев, а в 1991-м вольное продолжение сказочной повести «Капитан Крюк» выпустил Стивен Спилберг, в главных ролях задействовав звездных Робина Уильямса, Дастина Хоффмана, Джулию Робертс.

При этом наиболее популярной экранизацией стал мультфильм Disney 1952 года. Лоури признался, что в детстве любил эту картину, однако свой фильм он хочет сделать непохожим на все предыдущие.

Дата премьеры «Питера Пэна» пока остается неизвестной.