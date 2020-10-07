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  2. Джокович стал последним полуфиналистом Roland Garros в мужском одиночном разряде

Джокович стал последним полуфиналистом Roland Garros в мужском одиночном разряде

В Париже завершился последний четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Сербский теннисист Новак Джокович (ATP: 1) за 3 часа 10 минут сломил сопротивление испанца Пабло Карреньо-Бусты (ATP: 18) – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Буквально месяц назад эти же теннисисты играли в 1/8 финала US Open – и та встреча обернулась горьким разочарованием для лидера мирового рейтинга. При счете 5:6 в первой партии Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение после того, как попал мячом в линейного судью.

Сегодняшний матч поначалу тоже проходил не по сценарию серба. Сделав в первом сете на один брейк меньше соперника (один против двух), он уступил партию.

Впрочем, в этот раз сложное течение поединка не выбило Джоковича из колеи. И в дальнейшем он не позволил усомниться в своем превосходстве, оформив победу в трех последующих сетах, а вместе с тем и матче.

Путевку в финал грунтового мейджора Новак Джокович оспорит с греком Стефаносом Циципасом (ATP: 6), который сегодня несколько ранее победил в своем четвертьфинале россиянина Андрея Рублева (ATP: 12) – 7:5, 6:2, 6:3.

Во втором полуфинале сыграют испанец Рафаэль Надаль (ATP: 2) и аргентинец Диего Шварцман (ATP: 14), преодолевшие четвертьфинальный барьер накануне.

В женском одиночном разряде полуфинальные пары выглядят так: Ига Швентек (WTA: 53, Польша) – Надя Подороска (WTA: 131, Аргентина), София Кенин (WTA: 6, США) – Петра Квитова (WTA: 11, Чехия).

Из белорусов дальше всех по турнирной сетке, напомним, продвинулась Арина Соболенко, добравшаяся до стадии 1/16 финала. Александра Саснович и Виктория Азаренко вылетели в 1/32 финала, Егор Герасимов – в 1/64 финала, а Илья Ивашко и вовсе потерпел поражение в первом раунде квалификации.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 октября.
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